「今年もやってます」



【写真】前足をのばして…「落ち葉狩り」を楽しむ猫さん

飼い主さんが壁に飾った、赤、黄、橙色の落ち葉に前足をのばして触る黒猫さんのうしろ姿が「X」で注目されました。カラフルな落ち葉とブラックのスマートな姿がマッチしていて、実に絵になる光景です。



写真を投稿したのは「yamato house」（@house_yamato）さん、（以下飼い主さん）のアカウントです。黒猫さんのお名まえは「ヤマト」さんといいます。しなやかな黒色の毛並みと金色の瞳が美しいヤマトさんは飼い主さんの夜更かしにも付き合ってくれるのだそう。



「秋色の落ち葉と黒猫さん、雰囲気の調和がすばらしいです」

「猫ちゃんがお部屋の飾り付け…」

「これで仕上がりの絵でしょうか。」

フォトジェニックなヤマトさんに魅了された人たちからの声が届きました。



アカウントのタイムラインを追っていくと、どうやらヤマトさんは落ち葉に前足でちょっかいを出して壁から落とす「落ち葉狩り」に精を出ているようですが…飼い主さんにくわしいお話をお聞きしました。



落ち葉をボロボロに…！？

――落ち葉のインテリア、とても綺麗ですね。



どうもありがとうございます。元々石ころや貝殻、鳥の羽など落ちているものを拾って飾るのが好きで、落ち葉も集めていました。壁にとめるときには無印良品の「針が細い画鋲」を愛用しています。



――ヤマトさん、落ち葉を無視できないようです。



あまり戯れつかれると落ち葉がボロボロになってしまうのでヤマトの届かないところに飾りなおしますが、落ち葉で遊ぶ姿も毎年の風物詩として楽しんでいます。



「狩る」チャンスを虎視眈々

――「落ち葉狩り」楽しそうです。



はい。何枚か狩られてしまいました（笑）。届かなくなってからは上を見上げたり、手を伸ばしたりして時折狩るチャンスをうかがっています。



愛猫とのお家時間

「ヤマトは好奇心旺盛でなんでも興味津々でのぞいてくる猫なので、一緒にいるといろいろなものにリアクションしてくれて楽しいです」と話す飼い主さん。「落ち葉狩り」の様子を見ていてもその性格が伝わってきますね。



さらに飼い主さんは「同時に甘えん坊で、寒くなると膝に乗ってきたりお布団に入って一緒に寝てくれるので、暖かくてふわふわを感じられるお家時間を楽しみたいと思います」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）