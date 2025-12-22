クリスマスに行きたいと思う「静岡県（伊豆・熱海・東伊豆エリア）の温泉地」ランキング！ 「伊東温泉」を抑えた1位は？
街中が華やかなイルミネーションに彩られ、心躍るクリスマスの足音がすぐそこまで聞こえてきました。大切な人たちと過ごす聖なる夜、今年は趣向を変えて、湯けむりに包まれながら静かに過ごす温泉旅を計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケート」を実施しました。その中から、「クリスマスに行きたいと思う静岡県（伊豆・熱海・東伊豆エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊東温泉／42票2位は、豊富な湯量を誇る本州屈指の温泉郷「伊東温泉」です。クリスマス時期には、近くの「伊豆ぐらんぱる公園」で開催される大規模なイルミネーションイベント「伊豆高原グランイルミ」や、カピバラが温泉に入る「伊豆シャボテン公園」などをあわせて楽しむ観光客も多く、温泉と華やかな夜を同時に満喫できます。家族や友人、大切な人と賑やかに、あるいは一人でゆったりと、思い思いのクリスマスを過ごせるエリアです。
回答者からは「東伊豆屈指の湯量で、冬は観光客が落ち着き静かで、海沿い散策と温泉を両立できるので、クリスマスに最適だからです」（60代女性／愛知県）、「5年くらい前に行ったことがあって、自然に囲まれて街並みも良かったから」（30代男性／島根県）、「シャボテン公園とかにも行きたい」（40代男性／京都府）といった声が集まりました。
1位：熱海温泉／167票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、都心からアクセス抜群の「熱海温泉」でした。熱海といえば、冬の夜空を彩る「熱海海上花火大会」が有名で、クリスマスの時期に合わせた開催は多くの観光客を魅了します。海に面した立地をいかしたインフィニティ風呂を楽しめる宿も多く、湯船に浸かりながら冬の海と夜景を眺める体験は格別です。絶景、温泉、そして特別な日のイベント感全てがそろった、冬の王道旅行先といえます。
回答者からは「夜景と海が華やかで、特別感のある滞在ができるから」、「海と夜景が美しく、レトロな街並みも魅力。新鮮な海の幸と温泉で贅沢なクリスマスを過ごせるため」（30代男性／滋賀県）、「熱海サンビーチのライトアップがロマンチックだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)