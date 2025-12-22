もし目の前に自分と瓜二つの子が現れたら――フィギュアを前に、インコが見せたそんな行動がXで話題になっています。32秒ほどの動画を投稿したのは、Xユーザー・saekoさん（@sae_co）。文鳥やコザクラインコ、マメルリハインコ、サザナミインコと暮らす、大の「鳥好き」さんです。



今回、注目を集めたのは、ブルーとグレーのグラデーションが美しい羽色を持つ、マメルリハインコの「Bluet（ブルーエ）」くん（2歳・男の子）。ふだんは「ルゥ」くんという愛称で呼ばれています。



「久しぶりに見せたら、私との間に赤ちゃんが孵（かえ）ったと思ってるのかずっとこうやってご飯あげてる…」というコメントとともに投稿した動画には、手のひらの上で仰向けになって眠るルゥくんによく似たインコのフィギュアが映っています。



すぐそばにやって来たルゥくん。次の瞬間、体を右へ左へクネクネーー



大きく揺らし始めました。



そして、クチバシをフィギュアに近づけ、ご飯を与え始めたのです。



何度もクネクネしながらご飯を与えるその愛情深い行動は56万回再生を突破。1.1件を超える“いいね”が集まり、多くの人の心をほっこりさせています。詳しいお話を伺いました。



「赤ちゃん…？」その瞬間、子育てパパに！

ーー手のひらに置かれているのは、ぬいぐるみですか。



「カプセルトイのフィギュアを見せたときの反応です。2024年ごろ、絵夢〜Eyume〜さん（@eyumeito）の作品が『寝落ちインコ』としてカプセルトイ化された際に入手しました。我が家の鳥たちにはとても人気で、初めて見せたときから『赤ちゃん……？』と気にするような仕草をしていました。ふだんは、発情を抑制するために見えない場所へ隠しています」



ーークネクネしたり、離れては戻ってきたりする様子が印象的ですね。



「クネクネするのは、好きな相手に愛情表現をするときや、子どもに給餌するときの行動です。初めて見たときは驚きました（笑）。マメルリハインコ特有の動きでもあるのですが、ダンスしているようにも見えますよね。5分ほど、ご飯やお水をくわえに行っては戻ることを繰り返し、途中、私とフィギュアに対して交互にクネクネもしていました」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「フィギュアを目にした瞬間、『かいぬし……産んだの！？』というような、驚いた表情を浮かべながら駆け寄ってきたので驚きました（笑）。以前にも見たことがあるはずなのに、このときは私と自分の子だと、あらためて認識したように感じました」



ーーこのあと、どうなったのでしょうか。



「発情してしまう可能性もあるため、フィギュアはすぐに隠しました。ただ、そのあとしばらく探し回っている姿を見て、胸が痛くなりました」



ーーどのような性格ですか。



「マメルリハは、“小さな恐竜”と呼ばれるほど、怒ると攻撃性が高く、噛む力も強い鳥です。懐いている飼い主さんであっても噛む子はいます。そんな中で、ルゥくんは『優（やさ）ルリハ』と呼ばれるほど、めずらしく穏やかな性格です。私が熱を出したり体調を崩したりすると、自分のクチバシを私の鼻にくっつけて体調を確認し、手のひらをずっと温めてくれます。一緒に暮らしている文鳥たちにご飯を横取りされてしまうほど“優（やさ）ルリハ”なんです（笑）」



ーー愛鳥さんたちの気持ちや関係性を深く洞察されていますね。鳥に興味をもったきっかけや、その魅力を教えてください。



「小学生のころ、初めて文鳥をお迎えし、12年間ともに暮らしたことがきっかけで“鳥好き”になりました。その後もさまざまな動物と暮らしましたが、11年前に『また鳥と暮らしたい』と思い、文鳥をお迎えしました。どんな動物も大好きですが、鳥は特に、飼い主のことをよく観察し、連携を取ろうとするところが魅力です。“ペア”になった相手には深い愛情を示すなど、語りきれないほど魅力にあふれています」



投稿には、ルゥくんの行動に心をつかまれた人たちから、次々と反応が寄せられています。



