「物価高で老後資金の目安が上がっていそうで怖い」年収350万円・41歳女性が抱く将来への不安と夢…
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、生活が楽になるというより、むしろ苦しくなっていると感じる人も少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
▼福井県在住、41歳女性の収入状況と1カ月の主な出費内訳
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：建築事務（楽器奏者も兼ねる）
・年収：350万円
・家賃（住宅ローン）：3万8000円
・間取り：一軒家
・食費：3万円
・交際費：5000円
・電気代：3000円
・ガス代：3500円
・水道代：2500円
・車にかかる費用：6000円
・楽器の備品代：2000円
・美容費：5000円
・洋服代：8000円
まず、女性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「今は働けているので何とかなっていますが、物価高騰もあり、老後の資金をどのくらい貯めておけば良いかという目安も上昇していそうで怖いです」
現在貯めている老後資金に加えて、もう少し貯蓄が貯まれば、こぢんまりと暮らせる小さめの平屋を建てたいと言います。
「毎日『ポイ活』をしています。外食はほとんどせず、『サブスク』も契約していません。飲料水は家の裏に湧水が出るのでそれを使っています」
物価上昇で老後に不安をにじませながらも、こぢんまりと暮らせる小さめの平屋を建てたいという夢を胸に抱く女性。そのためにコツコツと積み重ねている努力によって、実らせることができるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
