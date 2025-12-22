スズキ「新ワゴンR」発表に反響殺到！

スズキは2025年12月15日、軽ハイトワゴンの先駆者である「ワゴンR」の一部改良モデルを発表し、同日より販売を開始しました。

1993年の誕生以来、軽ハイトワゴンというジャンルを確立したワゴンRは、現行の6代目においても、時代のニーズに合わせた着実なアップデートを続けています。

今回の一部改良における最大の変化は、これまで複数存在していた外観デザインがひとつに集約されたことです。

新たなデザインは「カスタムZ」をベースとし、立体感を際立たせたグリル造形と表情豊かな3Dテクスチャーを取り入れ、フロントマスクを一新しました。

あわせて、上質さを醸し出す「ベルベットダークレッドパール」と「ルーセントベージュパールメタリック」の2色がボディカラーに新設定され、より洗練された印象を与えています。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキが最新の「デュアルセンサーブレーキサポートII」へと刷新されました。さらに、車線逸脱抑制機能や視認性に優れた4.2インチカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備するなど、運転支援機能が大幅に充実しています。

室内空間の快適性も磨き上げられました。冬場の運転をサポートするステアリングヒーターを新たに採用したほか、車体には減衰接着剤を塗布するなどの改良を実施。これにより、不快な振動や騒音を抑えた静粛性の高い室内と、安定感のある乗り心地を両立させました。

パワートレインは、660cc自然吸気エンジンを搭載する新グレード「ZL」に加え、同エンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせた「HYBRID ZX」が用意されています。

トランスミッションはCVTを中心に、ガソリン車では5速MTも選択可能で、全車に2WDと4WDが設定されました。

ワゴンRの改良モデルに対して、ネット上では期待や驚きなど多くの反響が寄せられています。

特に注目を集めているのがデザインの刷新で、「全車カスタム顔になったのはすごくいいじゃん」「こんなにカッコいい顔なの!? 内装もメーター周りとかもいい！」といった、スタイルの変化を歓迎する好意的な意見が目立ちます。

また、昨今の新型車では希少となったMT車の継続に対し、「ワゴンR、MTあるんですね！ ありがたい設定です」と歓喜するファンが続出しました。

単に設定があるだけでなく、「5速MTで4WDもちゃんと用意している！」「四駆もある！」と、趣味や地域性を問わず選べる点も高く評価されています。

加えて、「150万円以下で買えるのはありがたい」といった、コストパフォーマンスの高さを実感する声も多く見受けられました。

一方で、グレード体系の集約に伴い「ターボ車がなくなったのは驚いた」と、走行性能を重視する層からは惜しむ声も聞かれますが、全体としてはスタイリッシュな外観と「選べる楽しさ」を残した改良をポジティブに捉えるユーザーが多いようです。

ワゴンRの一部改良モデルの価格（消費税込）は、ガソリン車が143万円から155万3200円、マイルドハイブリッド車が170万9400円から182万9300円です。