¡¡2014Ç¯¤Ë¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡¡Ö¼êÄÍ¼£ÃîÀèÀ¸¤Î°¦¤·¤¿°ìÈÖÈÓÅ¹¤µ¤ó¤Ç¼êÄÍÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤ªÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¨¥ì¥¥Æ¥ëÏ¢¹ç¤Î¶¶ËÜ¾®Àã(41)¤ÈÃæÌîÁï»Ò(42)¡£
¡¡Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö°ìÈÖÈÓÅ¹¡×¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤è¤½¹Ô¤¤Î´é¤·¤È¤ë¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Á¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ª¾Ð¤¤¤Î¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤²¤¨Èþ¿Í¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆüËÜ¥¨¥ì¥¥Æ¥ëÏ¢¹ç¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2013¡¢14¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£¥Í¥¿¤Î¡Ö¥À¥á¤è¡Á¡¢¥À¥á¥À¥á¡×¤¬14Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£