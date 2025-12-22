¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×à¤æ¤ë¤Õ¤ï¸ª½Ð¤·á42ºÐ°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢¿©»ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÈ¿¶Á¡Ö·ë¹½½Ï¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ë»³¤µ¤ä¤«(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çà¸ª½Ð¤·á¤æ¤ë¤Õ¤ï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ë»³¤¬2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖLifika¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯1·î2/9/16Æü¹çÊ»¹æ¤Ë Í¾±¤ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤È¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Øafterglow¡Ù¤Î¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ã¤¦Í¾±¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É³¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤«¤éÇö»ç¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¤æ¤ë¤¯±©¿¥¤Ã¤¿¸ª½Ð¤·»Ñ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òËËÄ¥¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Î°ë»³¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¤È¤³¤¬¹¥¤¤À¡¼¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥à¥Á¥£¥Ã♡¥à¥Á¥£¥Ã♡¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÈþËâ½÷¤À¤è¡¢¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¡Ö·ë¹½½Ï¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤Ç¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÌÌÇò¤µ¤âÄ¶°ìÎ®¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¿©¤Ù¤Æ¤ë»Ñ¸«¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö°ë»³¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¾ú¤·½Ð¤»¤Ê¤¤Í¾±¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£