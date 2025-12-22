「あんなの出来るのか」「スーパーだ」アトレティコのバンディエラが決めたゴラッソに脚光！ こぼれ球に上手く合わせた強烈な一撃「ベテランもまだまだ健在」
アトレティコ・マドリーの主将が圧巻のミドルシュートを決めた。
現地12月21日に開催されたラ・リーガ第17節で、A・マドリーはジローナと敵地で対戦。年内のラストゲームを３−０で勝利し、連勝を飾った。
この一戦で驚きのゴールをマークしたのが、クラブ生え抜きで在籍16年目のコケだ。スコアレスで迎えた13分、こぼれ球にペナルティアーク付近で反応し、タイミングを上手く合わせて右足を一閃。強烈な一撃をゴールネットに突き刺した。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「スーペルゴラッソ炸裂 コケのスーパーミドルで先制」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では、「ゴール凄すぎるね」「エグいな」「素晴らしい」「２試合連続ゴール！」「ベテランもまだまだ健在」「スーパーだ」「流石キャプテン」「あんなの出来るのか」などの声があがった。
33歳のMFが、スーパーゴールで今季２点目を記録した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】A・マドリー主将が決めた圧巻のミドルシュート！
