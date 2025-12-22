¡Ö¥¢¥°¥¨¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂ®¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡×²¤½£¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤¹¤ë20ºÐÆüËÜ¿ÍFW¤ò¸½ÃÏ¼±¼Ô¤¬ÂçÀä»¿¡ª¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡NEC¤ÎFW±ö³·ò¿Í¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï²¤½££²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢12»î¹ç¤Ç£·¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVP¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ù¡¼¥ó»á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê±ö³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö±ö³¤Ï¤Þ¤À20ºÐ¤À¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¢¤ë¾®Àî¹Ò´ð¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¡Ë¥¢¥°¥¨¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¾åÇØ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂ®¤¯¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤È¾®Àî¤¬Èà¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥´¡¼¥ëÓÌ³Ð¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡Àä¹¥Ä´¤Î±ö³¡¢ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
