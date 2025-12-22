柴咲コウ、全国ツアーファイナルをU-NEXTで独占ライブ配信へ サブスクではMV30作品配信開始
柴咲コウの全国ツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』（全17公演）ファイナルとなる2026年1月24日の奈良・なら100年会館 大ホール公演が、U-NEXTで独占ライブ配信されることが決定した。
【動画】ヒット曲「かたち あるもの」など30曲のMVがサブスク配信開始
俳優としてABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』や映画『兄を持ち運べるサイズに』への出演が話題となる中、音楽活動においても存在感を放ち続ける柴咲は、11月3日の仙台公演を皮切りに全国ツアーをスタート。10月22日にリリースしたEP『邂逅』の世界観を軸に、音楽・映像・演出が有機的に結びついたステージは、各地で高い評価を受けている。
U-NEXTでのライブ配信は2026年1月24日午後5時〜ライブ終了まで。見逃し配信は配信の準備完了次第〜3月7日午後11時59分までを予定している。
U-NEXTでは柴咲コウの音楽・映像作品を集めた特集を展開。これまでの歩みと現在地をあらためて辿ることができる。
さらに、12月20日からは、柴咲コウおよび、DECO*27、TeddyLoidとの3人組ユニット・galaxias!のミュージックビデオ30作品が、各サブスクリプションサービスで配信開始となった。ラインナップは以下のとおり。
■サブスクで配信開始となった柴咲コウ、galaxias!のMV一覧
柴咲コウ「actuality」
柴咲コウ「at home」
柴咲コウ「Awakening（feat. LITTLE）」
galaxias!「galaxias!」
柴咲コウ「Prism」
柴咲コウ「ひと恋めぐり」
柴咲コウ「ホントだよ」
柴咲コウ「また、うまれるころには」
柴咲コウ「色恋粉雪」
柴咲コウ「ANOTHER:WORLD」
柴咲コウ「EUPHORIA」
柴咲コウ「Glitter」
柴咲コウ「invitation」
柴咲コウ「My Perfect Blue」
柴咲コウ「Trust my feelings」
柴咲コウ「Strength」
柴咲コウ「Sweet Mom」
柴咲コウ「いくつかの空」
柴咲コウ「かたち あるもの」
柴咲コウ「よくある話〜喪服の女編〜」
柴咲コウ「ラバソー 〜lover soul〜」
柴咲コウ「ラブサーチライト」
柴咲コウ「影」
柴咲コウ「君の声」
RUI「月のしずく」
柴咲コウ「思い出だけではつらすぎる」
柴咲コウ「大切にするよ」
柴咲コウ「眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ」
柴咲コウ「無形スピリット」
柴咲コウ「ラバソー 〜lover soul〜 オトメン collabo edition」
■『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』配信詳細
ライブ配信：2026年1月24日 (土) 午後5時〜ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第〜3月7日 (土) 午後11時59分まで
