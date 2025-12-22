【スクエニ HOLIDAY SALE Part 1】 12月22日～ 開催

スクウェア・エニックスは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、Microsoft Store、Steam、Epic Games Storeにて「スクエニ HOLIDAY SALE Part 1」を12月22日より実施している。

本セールでは、初セールとなるHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」、「ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ」がラインナップに登場する。

そのほか、HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」、「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」、「PowerWash Simulator」など、準新作や旧作のダウンロード版もお手頃価格で購入できる。

なお、タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がある。また、セール内容は予告なく変更になる場合もあるため、購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることなどを確認してほしい。

□「スクエニ HOLIDAY SALE」のページ

【#スクエニ HOLIDAY SALE 開催中！ #squareenix #finalfantasy #ファイナルファンタジー #dragonquest #ドラクエ】【セール対象タイトルピックアップ】

HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」 20%OFF（初セール）

HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」 40%OFF

「HD-2D版 ロト三部作セット」 20%OFF（初セール）

「ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ」「ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション」 20%OFF （初セール）

「PowerWash Simulator」 50%OFF

「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」 最大60%OFF

「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」 40%OFF

