かつてＬＧＢＴＱ運動に賛同し、米トランプ政権の不法移民追放政策を痛烈に批判していた人気女性ラッパーのニッキー・ミナージュ（４３）が態度を一変させ、トランプ大統領支持に転じたことなどで、１００万人以上のフォロワーを失っていると話題になっている。

トランプ支持表明に加え、犬猿の仲の女性ラッパー、カーディ・Ｂ（３３）とのディスリ合いが過熱したことで、ミナージュはインスタグラムフォロワーの約１００万人を失い、現在はアカウントを閉鎖している。また、Ｘもフォロワーが１０万人減り、２５６０万人となっている。

米誌「バラエティ」によると、ミナージュは２１日、米アリゾナ州フェニックスで開かれた若者を中心とする米保守系団体「ターニングポイントＵＳＡ」主催のイベントに参加。討論会では暗殺された同団体創設者チャーリー・カーク氏の妻エリカ・カーク氏と対談し、トランプ政権支持の高まりを評価し、若い保守活動家たちを「クールキッズ」と呼んで称えた。

討論会でミナージュはトランプ大統領への「尊敬と称賛」を表明。大統領による最近の反トランスジェンダー発言について触れ、トランスジェンダーを支持する米カリフォルニア州のニューサム知事への嫌悪感をあらわにした。

さらに、「黒人女性の美しさが高められることで白人女性が逆差別の被害者になっている」として、行き過ぎた人種偏重にも言及した。

ミナージュは以前、トランプ政権の強引な不法移民追放政策を批判。「私は５歳の時、（カリブ海の島国トリニダード・トバゴから）不法移民としてこの国に来た…５歳で見知らぬ土地にいて、両親から引き離される恐怖は想像もできない。どうかこんなことは止めて」と訴えていた。