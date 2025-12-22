フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら）が、２２日までに自身のインスタグラムを更新。自身のカレンダー発売イベントのオフショットを公開した。

フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん、女優の本田望結を姉に持つ紗来は「カレンダーお渡し会イベントありがとうございました 毎年来てくださる方も、初めて来てくださる方も、遠くから来てくださる方も、色んな方からのパワーをいただけて今年も駆け抜けられるし、来年も絶対にみんなのおかげで、頑張れます！全部全部みんなのおかげです！！ありがとうございます本当に〜」と、ファンへ感謝の気持ちを伝えた。「プレゼントやお手紙もありがとうございます！母にも、マネージャーさんにもあったりで、みんな大喜びしていました！もちろん私も」などと続け、白のセーターにショート丈のスカート姿をアップした。

紗来は自身の投稿をリポストし「やっぱりまりんに似てるよね？笑」とコメントした。この投稿にファンからは「どんどん綺麗になるさらちゃん本当尊敬ａｎｄ憧れすぎる」「見る度美しくなっててすごい可愛いよー！！！！」「目だけ見た時まりんちゃんかと思った笑」「めちゃくちゃ大人っぽくなってる〜！」「可愛いすぎる天使」「可愛すぎて滅」などの声が寄せられている。