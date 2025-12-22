バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「鬼滅の刃　まちぼうけ」「鬼滅の刃 まちぼうけ2」を12月第4週より再発売する。両シリーズともに価格は500円。

○「鬼滅の刃　まちぼうけ」

2025年12月第4週発売「鬼滅の刃　まちぼうけ」(全6種・500円)

「鬼滅の刃　まちぼうけ」は、「鬼滅の刃」のキャラクターたちを、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」で再現したアイテム。

ラインナップは「竈門炭治郎」「竈門禰󠄀豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」。













○「鬼滅の刃 まちぼうけ2」

2025年12月第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ2」(全4種・500円)

「鬼滅の刃 まちぼうけ2」のラインナップは「煉獄杏寿郎(※「煉」は「火」+「東」が正しい表記)」「宇髄天元」「栗花落カナヲ」「神崎アオイ」。