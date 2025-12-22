ガシャポン『鬼滅の刃』まちぼうけシリーズ第一弾&第二弾が再入荷!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「鬼滅の刃 まちぼうけ」「鬼滅の刃 まちぼうけ2」を12月第4週より再発売する。両シリーズともに価格は500円。
○「鬼滅の刃 まちぼうけ」
2025年12月第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ」(全6種・500円)
「鬼滅の刃 まちぼうけ」は、「鬼滅の刃」のキャラクターたちを、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」で再現したアイテム。
ラインナップは「竈門炭治郎」「竈門禰󠄀豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」。
○「鬼滅の刃 まちぼうけ2」
2025年12月第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ2」(全4種・500円)
「鬼滅の刃 まちぼうけ2」のラインナップは「煉獄杏寿郎(※「煉」は「火」+「東」が正しい表記)」「宇髄天元」「栗花落カナヲ」「神崎アオイ」。
○「鬼滅の刃 まちぼうけ」
2025年12月第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ」(全6種・500円)
「鬼滅の刃 まちぼうけ」は、「鬼滅の刃」のキャラクターたちを、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」で再現したアイテム。
ラインナップは「竈門炭治郎」「竈門禰󠄀豆子」「我妻善逸」「嘴平伊之助」「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」。
○「鬼滅の刃 まちぼうけ2」
2025年12月第4週発売「鬼滅の刃 まちぼうけ2」(全4種・500円)
「鬼滅の刃 まちぼうけ2」のラインナップは「煉獄杏寿郎(※「煉」は「火」+「東」が正しい表記)」「宇髄天元」「栗花落カナヲ」「神崎アオイ」。