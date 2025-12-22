マヂラブ村上、1本目終えたエバースに「うまい棒めっちゃ送られてくるかな」

マヂカルラブリー・村上と見取り図・盛山晋太郎が、12月21日に公開された「M-1グランプリ」公式YouTubeチャンネルの「M-1決勝戦 応援生配信」に出演。エバースの1本目の漫才を見た後に「うまい棒めっちゃ送られてくるかな」「あとルンバ」と語った。



マヂカルラブリー、見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかるらが「M-1グランプリ」をリアルタイムで見ながら応援する生配信で、ファイナルに進出することになるエバースの1本目の漫才を見て、「これは素晴らしい！」「もうほぼ完璧だ！」「もう決勝は行くでしょ。確実じゃないですか？」「嫉妬するくらいいい出来」と絶賛する。



マヂカルラブリー・村上は「うまい棒めっちゃ送られてくるかな」と、ネタに出てきたうまい棒がプレゼントされるのではないかとコメント。見取り図・盛山も「あとルンバ。ルンバめっちゃ送られてくる。4台送られてくる」と同じくネタで出てきたルンバも送られてくると話し、最後に「あと尿検査キットも」とオチをつけた。