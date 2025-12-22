三村財務官がこの日の朝、円安進行を受けて「一方向で急激な動きがみられ、憂慮している」、「行き過ぎた動きには適切な対応をとりたい」と述べた。片山財務相もこのところ「行き過ぎた動きに対しては適切な対応をとっていく」と述べているが、今のところ円安阻止の効果は限定的となっており、円買い介入の実施について、従来よりも踏み込んだ発言をするようであれば、円が買われる可能性がある。



このあとの海外市場では、欧州の中銀関係者の発言が予定されている。日本時間午後５時にシムカス・リトアニア中銀総裁が最新経済予測を公表、同午後７時にブイチッチ・クロアチア中銀総裁が最新経済予測を公表、同午後１０時にカジミール・スロバキア中銀総裁が最新経済予測を公表する



MINKABU PRESS

外部サイト