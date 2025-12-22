【英国】

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00

予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)

予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)



経常収支（2025年 第3四半期）16:00

予想 N/A 前回 -289.0億ポンド



【香港】

消費者物価指数（CPI）（11月）17:30

予想 1.2% 前回 1.2%（前年比)



【カナダ】

鉱工業製品価格（11月）22:30

予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 1.6%（原材料価格指数・前月比)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

