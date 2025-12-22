テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンドに調整入る、１０日線に注目 テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンドに調整入る、１０日線に注目

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンドに調整入る、１０日線に注目



1.1836 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1794 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1719 10日移動平均

1.1718 現値

1.1713 一目均衡表・転換線

1.1694 一目均衡表・雲（上限）

1.1662 21日移動平均

1.1655 100日移動平均

1.1648 一目均衡表・基準線

1.1602 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1581 一目均衡表・雲（下限）

1.1530 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1513 200日移動平均



ユーロドルは１１月以降、短期上昇トレンドを形成している。そのなかで、１．１８００をめぐる攻防から足元では反落している。現在の水準はちょうど１０日線の水準となっている。短期的なサポート水準が試されている。ＲＳＩ（１４日）は６０．８と７０付近からは低下しているが、引き続き買いバイアス優勢圏で推移している。１．１６９４には一目均衡表の雲上限が位置しており、心理的水準の１．１７００レベルとともに下値のメドとして注目される。

外部サイト