２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円３６銭前後と前週末午後５時時点に比べ６０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３９銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円６０銭前後で推移しており、午前１１時１０分過ぎに１５７円２０銭近辺にドル安・円高に振れた。１９日に日銀は政策金利を０．２５％引き上げることを発表したが、植田日銀総裁の会見は全体的にハト派的だったとの観測から、同日のニューヨーク市場では一時１５７円７０銭台まで円安が進行した。週明けのこの日は朝方に三村淳財務官が円安をけん制する発言を行い、政府による為替介入への警戒が台頭。ドル売り・円買いが強まり１５７円台前半に振れた。ただ、午後に入ってからは１５７円３０銭近辺での一進一退となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７１７ドル前後と同０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。







出所：MINKABU PRESS