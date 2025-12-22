エノモト<6928.T>＝年初来高値更新。前週末１９日の取引終了後、ＬＥＤと光学材料分野の先駆的企業である日亜化学工業（徳島県阿南市）と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。日亜化学に対する第三者割当により自社株２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２.９４％）の処分を実施し、４億２４００万円を調達する。ＬＥＤ用リードフレームの安定的な供給による両社の発展を図ることが目的で、日亜化学工業は、ＬＥＤ用リードフレームの新規案件における製造委託先の選択に際してエノモトを優先的に検討する一方、エノモトは製造場所・人員・自社設備などを優先的に確保して安定的な製造・供給体制を整えるとしており、調達資金は設備投資に全額用いられる予定だ。



ソルクシーズ<4284.T>＝３日続伸。前週末１９日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１７０億円から１７５億８０００万円（前期比９．６％増）へ、営業利益を１２億円から１４億円（同５２．２％増）へ、純利益を７億円から８億３０００万円（同４７．７％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１３円から１４円（前期実績１２円）へ引き上げたことが好感されている。 顧客企業におけるＤＸ関連投資需要の堅調な推移により、ソフトウェア開発事業が総じて順調に推移していることが要因。特にクレジットや証券などの金融系の実績が積み上がったことや上期の官公庁向け大型案件の蓄積に加え、ソリューション事業の航空宇宙・防衛領域の好調などが寄与する。



アシロ<7378.T>＝続伸。前週末１９日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、英ロンドンに拠点を置く投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が６．７８％となり、新たに５％を超えたことが判明したことで、需給思惑的な買いが入っているようだ。なお保有目的は純投資及び重要提案行為などを行うこととしており、報告義務発生日は１２月１２日となっている。



ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>＝急反発。１９日の取引終了後、２０２６年３月に中国・上海市に子会社を設立し同国での事業展開の準備を進めると発表しており、将来的な業績への貢献を期待した買いが集まっている。１号店のオープン時期は未定。ヒュマメイドは成長戦略の一環として海外展開を掲げており、中でも市場規模が大きい中国を重要市場の１つに位置付けている。同社は１１月２７日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄であり、需給面でのしこりも少ない。



ｙｕｔｏｒｉ<5892.T>＝急伸。ｅコマースを中心に若年層向けアパレルブランドを展開しているが、業績も高水準の伸びを継続している。業容拡大戦略にもなお積極的で、前週末１９日取引終了後、スマートフォンゲームの開発・運営を手掛けるアカツキ<3932.T>、ＧＰＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（東京都中央区）、ＭＮインターファッション（東京都港区）と資本・業務提携することを発表、これを好感する買いを呼び込んでいる。



スパークス・グループ<8739.T>＝高い。前週末１９日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。来年以降、毎年３月末・９月末に３００株以上を保有する株主が対象。保有株数に応じて２０００～３万ポイントを贈呈する。これが好感されている。



出所：MINKABU PRESS