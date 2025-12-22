5月の脳震盪からリハビリ続く…琉球が大卒ルーキーFW成田安里と契約更新「温かく見守っていただけますと幸いです」
FC琉球は22日、FW成田安里と明治安田J2・J3百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。
成田は浦和レッズユースから日本体育大に進学し、大卒1年目となった今季は開幕後の3月に加入が発表。J3で3試合に出場していたが、5月8日のトレーニング中に脳震盪を負ってからはリハビリが続いている。
クラブは「今年5月に脳震盪の診断を受けて以降、サッカーにおける脳振盪に対する指針に沿って、段階的プログラムを組んで復帰を目指しています。現在は沖縄県外で療養し、リハビリに励んでおります」と説明。続けて「長期離脱が続いておりますが、共に闘う大切な仲間である成田選手の復帰に向けて、FC琉球は引き続き様々な形でサポートしてまいります。ファン・サポーターの皆様におかれましても、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
成田はクラブを通じて「今シーズンはケガの影響で長いリハビリ期間が続き、現在も復帰に向けて時間をかけて向き合っている段階です。思うようにプレーできない日々は、悔しく、苦しい時間でもあります。それでも、横断幕や日々の声援に加え、チームの理解と支えがあり、前を向いて取り組むことができています。支えてくださっている方々に、ピッチに立つ姿を通して少しでも恩返しができればと思っています。まだ時間はかかりますが、この期間を無駄にせず、成長につなげながら、ピッチに戻れるよう準備を続けていきます。引き続き、応援よろしくお願いします」とコメントしている。
