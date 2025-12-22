忙しすぎる12月の味方。睡眠時間を削らずキレイを底上げする「大人のタイパ美容アイテム」３選
何かと予定が詰まりがちな12月。仕事に忘年会、年末準備と慌ただしい日々が続くなか、気づけば睡眠時間が削られ、冷えや乾燥といった外的ストレスも重なりがちです。そんな状況では、無理にケアを頑張ろうとするほど疲れが蓄積してしまうことも。だからこそ今必要なのは、短時間でも“きちんと整う”タイパ美容。そこで今回は、疲れている夜でも無理なく使えて、気分まで引き上げてくれる頼れるアイテムを紹介します。
面倒なメイクオフは、触れただけで汚れがひとりでに浮き上がる”est”のハンドプレスクレンジングを
クリスマスや忘年会など、人と会う機会が増える12月は、自然とメイクも念入りになりがち。その一方で、帰宅後はクタクタで「メイクオフが一番面倒…」と感じる日も少なくありません。そんな夜に頼りたいのが、「est（エスト）」の”ナーチャリング クレンジングセラム”。ハンドプレスするだけでメイクが浮き上がり、短時間ですすぎオフできるタイパの良さが魅力です。
▲エスト ナーチャリング クレンジングセラム 180ml 4,400円（税込） ※価格は編集部調べ
力を入れてこすらなくても、肌の凹凸に入り込みメイクが自然に浮き上がる独自技術を搭載。摩擦レスでオフできるため、疲れている日ほどありがたい存在です。洗い上がりはしっとりとやわらかく、化粧水のなじみもスムーズに。クレンジングからスキンケアまでの流れが短縮できるので、結果的に“早く寝られる”のも大きなメリット。フローラルブーケの香りが、１日の終わりをやさしく切り替えてくれます。
寝ている間に賢くスキンケア。”ラネージュ”のスリーピングマスクでぐっすり眠ったようなふっくら肌へ
睡眠時間は確保したいけれど、ケアを省くと翌朝の肌が不安。そんなジレンマを抱えやすい12月は、「塗って寝るだけ」で完了する夜ケアが心強い味方になります。「LANEIGE（ラネージュ）」の”ウォーター スリーピング マスク N”は、忙しい日ほど頼りたくなる存在です。
▲ウォータースリーピングマスク N 70ml ￥3,740（税込） ※価格は編集部調べ
睡眠中の肌とメラトニンの関係に着目し、長年研究を重ねてきたラネージュ。2025年8月にリニューアルしたこのアイテムは、寝不足の肌に“しっかり休んだような”うるおい感を与えてくれる設計です。３種のヒアルロン酸やナイアシンアミド（※整肌うるおい成分）配合で、乾燥やくすみが気になる冬の肌をサポート。ベタつかないジェルクリームなので枕につきにくく、ラベンダーやカモミールをブレンドした穏やかな香りが、自然と深呼吸したくなる夜時間を演出してくれます。
ドライヤー前に塗るだけでワンランク上の美髪へ導く”ジアンサー”のヘアミルク
疲れがたまると、顔だけでなく髪にもその影響は表れやすいもの。特に冬は乾燥によるパサつきが目立ちやすく、老け見えの原因にもなります。そこで取り入れたいのが、「THE ANSWER（ジアンサー）」の”コンプリートラメラミルク”。ドライヤー前に塗るだけで、仕上がりに差がつく１本です。
▲ジアンサー コンプリートラメラミルク 70g ￥1,540（税込） ※価格は編集部調べ
花王の研究から生まれたブランドらしく、髪１本１本を内側から補修する設計が特徴。うるおい、まとまり、ツヤ、なめらかさまでバランスよく整えてくれるため、髪質を選ばず使いやすいのも魅力です。みずみずしいミルクタイプでベタつきにくく、ポンプ式で量の調整もしやすい仕様。乾かした後に毛先だけ少量を足すのもおすすめで、忙しい夜でも無理なく“きちんと感”をキープできます。
疲れがたまりやすい12月こそ、無理をしないケア選びが大切。美容のゴールデンタイムといわれる夜にしっかり眠ることが、結果的に肌や髪の調子を整える近道になります。短時間でも満足感があり、香りまで楽しめるタイパ美容を上手に取り入れて、忙しい年末を心地よく乗り切ってみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼忙しくて美容室に行けない…！年末の“白髪・色落ち”をごまかす「簡単セルフケア」３選