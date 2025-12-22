体重64kg→48kgに！減量成功の鍵となった【お助け食材】２つ
ヘルシーな食生活と適度な運動で、ある程度の期間をかけて痩せるのがダダイエットの常識。でも、痩せたい気持ちが強いほど、偏った食生活に陥りがちです。そこで積極的に採り入れたいのが、３ヶ月で64kg→48kgの減量に成功した韓国アイドルグループI.O.Iのチェヨンが「積極的に食べていた」という【お助け食材】です。
良質なタンパク質を“大豆食品”から摂取する
チョヨンがダイエット中に積極的に食べていた２つの食材は「ダイエットの味方」として注目されています。その１つが低カロリーなのに食後の満足感があり、さらには植物性タンパク質を豊富に含む豆腐などの“大豆食品”です。
口寂しさや空腹感を満たすときは“プチトマト”で
減量が目的の食事管理の天敵といえば“口寂しさ”や“空腹感”。ついついコンビニなどで手軽に食べられる甘いお菓子やスナック菓子に手が伸びてしまうものです。そんなときチョヨンが食べていたのは“プチトマト”でした。食物繊維を豊富に含み満腹感も得やすいプチトマトは食前に数粒食べてドカ食い予防に活用するのもおすすめです。
また、脂肪燃焼を促してくれる成長ホルモンの分泌に必要なビタミンやミネラルを含み、洗うだけで手軽に食べられるのも嬉しいポイント。また、「成長ホルモンが多く分泌される睡眠中に備えて夕食時に食べることで“痩せやすい体づくり”のサポートにしていた」とチョヨンは明かしています。
実はチョヨンが実践していたのは“ほとんど食べないダイエット”で、チョヨン自身も「無理な減量を急激にしたことで副作用に苦しんで、結局は栄養バランスのとれた食事管理にたどり着いた」そう。そうした偏った食生活のダイエット法は絶対避けるべきですが、豆腐や豆乳などの大豆食品やプチトマトはダイエットの強い味方になってくれるはずです。ぜひ、毎日の食事管理の参考にしてみてくださいね。
