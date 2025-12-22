ＪＤＳＣ <4418> [東証Ｇ] が12月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年6月期の連結経常利益を従来予想の6.5億円→7億円(前期は5.2億円)に7.7％上方修正し、増益率が24.0％増→33.6％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、7-12月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025 年12月10日付「持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ」及び本日付「（開示事項の経過）持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）の完了に関するお知らせ」にて公表のとおり、seawiseの保有株式の全部を譲渡いたしました（以下「本件株式譲渡」という）。これに伴い、seawiseは当社の持分法適用関連会社から除外されることとなり、2026年６月期第２四半期以降に見込んでいた持分法による投資損益を修正したことから通期連結業績予想を見直し、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び１株当たり当期純利益について上方修正いたしました。 また、本件株式譲渡により、当社グループは2026年６月期第２四半期決算において約97百万円を関係会社株式売却益として特別利益に計上する見込みであり、親会社株主に帰属する当期純利益及び１株当たり当期純利益について上方修正いたしました。

