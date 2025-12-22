日経平均22日大引け＝続伸、895円高の5万402円 日経平均22日大引け＝続伸、895円高の5万402円

22日の日経平均株価は前週末比895.18円（1.81％）高の5万402.39円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は770、値下がりは778、変わらずは53。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を228.63円押し上げ。次いで東エレク <8035>が197.55円、ＳＢＧ <9984>が140.39円、ファストリ <9983>が85.03円、ファナック <6954>が54.15円と続いた。



マイナス寄与度は13.54円の押し下げで任天堂 <7974>がトップ。以下、テルモ <4543>が11.36円、ニトリＨＤ <9843>が10.24円、イオン <8267>が9.78円、東京海上 <8766>が6.72円と並んだ。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、鉱業が続いた。値下がり上位には陸運業、空運業、その他製品が並んだ。



