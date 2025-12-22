　22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　127603　　　23.7　　　 43130
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22669　　　30.4　　　　5843
３. <1321> 野村日経平均　　 18471　　　93.6　　　 52260
４. <1540> 純金信託　　　　 15529　　 127.0　　　 21210
５. <1542> 純銀信託　　　　 11808　　 117.1　　　 32960
６. <1579> 日経ブル２　　　 11441　　　22.6　　　 464.3
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9407　　　-3.6　　　 51200
８. <1360> 日経ベア２　　　　9269　　　20.0　　　 143.3
９. <1306> 野村東証指数　　　7466　　　-5.9　　　3572.0
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　4836　　 157.0　　　188000
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3956　　　53.2　　　 710.9
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　3516　　　10.6　　　　2523
13. <1541> 純プラ信託　　　　3098　　　60.2　　　　9680
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　2980　　 268.4　　　 40400
15. <314A> ｉＳゴールド　　　2911　　 159.4　　　 328.5
16. <1655> ｉＳ米国株　　　　2604　　 137.8　　　 777.5
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2450　　　22.0　　　2046.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2112　　　65.6　　　 66150
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　2080　　　39.0　　　 52110
20. <1489> 日経高配５０　　　1981　　　82.1　　　　2836
21. <1328> 野村金連動　　　　1897　　 155.7　　　 16545
22. <1330> 上場日経平均　　　1844　　　14.1　　　 52380
23. <1329> ｉＳ日経　　　　　1645　　　-9.0　　　　5244
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1554　　 143.2　　　 351.8
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1532　　　60.3　　　 63680
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1407　　　29.2　　　　1085
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1387　　 171.4　　　 30910
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1364　　 -25.1　　　　 236
29. <1615> 野村東証銀行　　　1344　　　 0.4　　　 525.6
30. <1358> 上場日経２倍　　　1316　　 116.1　　　 81720
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1249　　　29.2　　　2155.0
32. <2559> ＭＸ全世界株　　　 993　　 169.8　　　 26070
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 982　　　79.2　　　　2960
34. <200A> 野村日半導　　　　 886　　 170.1　　　　2338
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 858　　 -21.0　　　 52320
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 855　　　21.6　　　 554.9
37. <2631> ＭＸナスダク　　　 854　　 594.3　　　 28650
38. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 826　　 242.7　　　　1222
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 769　　 -11.9　　　　3178
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 751　　　 0.8　　　　2320
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 723　　 134.7　　　　2672
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 712　　　89.4　　　 59840
43. <1308> 上場東証指数　　　 649　　　52.3　　　　3528
44. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 632　　　 5.0　　　　3794
45. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 593　　 190.7　　　107350
46. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 569　　　27.3　　　　9950
47. <435A> ｉＦ日本配当　　　 568　　 -15.4　　　　2200
48. <1678> 野村インド株　　　 554　　 206.1　　　 360.0
49. <2845> 野村ナスＨ有　　　 550　　 205.6　　　　3133
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 514　　 -42.8　　　　2068
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース