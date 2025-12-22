ETF売買代金ランキング＝22日大引け
22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 127603 23.7 43130
２. <1357> 日経Ｄインバ 22669 30.4 5843
３. <1321> 野村日経平均 18471 93.6 52260
４. <1540> 純金信託 15529 127.0 21210
５. <1542> 純銀信託 11808 117.1 32960
６. <1579> 日経ブル２ 11441 22.6 464.3
７. <1458> 楽天Ｗブル 9407 -3.6 51200
８. <1360> 日経ベア２ 9269 20.0 143.3
９. <1306> 野村東証指数 7466 -5.9 3572.0
10. <2036> 金先物Ｗブル 4836 157.0 188000
11. <1568> ＴＰＸブル 3956 53.2 710.9
12. <2644> ＧＸ半導日株 3516 10.6 2523
13. <1541> 純プラ信託 3098 60.2 9680
14. <1545> 野村ナスＨ無 2980 268.4 40400
15. <314A> ｉＳゴールド 2911 159.4 328.5
16. <1655> ｉＳ米国株 2604 137.8 777.5
17. <1398> ＳＭＤリート 2450 22.0 2046.5
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2112 65.6 66150
19. <1320> ｉＦ日経年１ 2080 39.0 52110
20. <1489> 日経高配５０ 1981 82.1 2836
21. <1328> 野村金連動 1897 155.7 16545
22. <1330> 上場日経平均 1844 14.1 52380
23. <1329> ｉＳ日経 1645 -9.0 5244
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 1554 143.2 351.8
25. <1326> ＳＰＤＲ 1532 60.3 63680
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1407 29.2 1085
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1387 171.4 30910
28. <1459> 楽天Ｗベア 1364 -25.1 236
29. <1615> 野村東証銀行 1344 0.4 525.6
30. <1358> 上場日経２倍 1316 116.1 81720
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1249 29.2 2155.0
32. <2559> ＭＸ全世界株 993 169.8 26070
33. <1671> ＷＴＩ原油 982 79.2 2960
34. <200A> 野村日半導 886 170.1 2338
35. <1346> ＭＸ２２５ 858 -21.0 52320
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 855 21.6 554.9
37. <2631> ＭＸナスダク 854 594.3 28650
38. <2865> ＧＸＮカバコ 826 242.7 1222
39. <2244> ＧＸＵテック 769 -11.9 3178
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 751 0.8 2320
41. <2243> ＧＸ半導体 723 134.7 2672
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 712 89.4 59840
43. <1308> 上場東証指数 649 52.3 3528
44. <2569> 上場ＮＱヘ有 632 5.0 3794
45. <1557> ＳＰＤＲ５百 593 190.7 107350
46. <1673> ＷＴ銀 569 27.3 9950
47. <435A> ｉＦ日本配当 568 -15.4 2200
48. <1678> 野村インド株 554 206.1 360.0
49. <2845> 野村ナスＨ有 550 205.6 3133
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 514 -42.8 2068
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
