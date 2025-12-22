東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＰｏｗｅｒＸ、ｍｏｎｏＡＩがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＰｏｗｅｒＸ、ｍｏｎｏＡＩがS高

22日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数211、値下がり銘柄数358と、値下がりが優勢だった。



個別ではスタートライン<477A>、パワーエックス<485A>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>がストップ高。博展<2173>、ストレージ王<2997>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、カルナバイオサイエンス<4572>、Ｓ＆Ｊ<5599>など12銘柄は年初来高値を更新。ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>、ナイル<5618>、ビーマップ<4316>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>がストップ安。Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、インフォメティス<281A>、ジェイフロンティア<2934>、ジェリービーンズグループ<3070>、海帆<3133>など33銘柄は年初来安値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、グローバルウェイ<3936>、ラクオリア創薬<4579>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ステラファーマ<4888>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

