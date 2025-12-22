ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金3156億円 ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金3156億円

22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比35.2％増の3156億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.7％増の2114億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> など57銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> など13銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が6.22％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が5.22％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.20％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が5.13％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.76％高と大幅な上昇。



日経平均株価が895円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1276億300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1135億8500万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が226億6900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が184億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が114億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億6900万円の売買代金となった。



株探ニュース

