　22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比35.2％増の3156億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.7％増の2114億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　金融 <1632> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　金上場投資信託 <1672> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> など57銘柄が新高値。ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債　７－１０ <2092> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> 、ｉシェアーズ　ドイツ国債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ・コア　日本国債　ＥＴＦ <2561> 、ｉシェアーズ　フランス国債７－１０年　ＥＴＦ <2259> など13銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が6.22％高、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経半導体株指数連動型 <200A> が5.22％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> が5.20％高、グローバルＸ　半導体関連－日本株式 <2644> が5.13％高、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> が4.76％高と大幅な上昇。

　日経平均株価が895円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1276億300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1135億8500万円を大幅に上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が226億6900万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が184億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が114億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が92億6900万円の売買代金となった。

株探ニュース