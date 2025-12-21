即レス以上に注目！男性が本命の女性にだけする「LINE設定」とは
「通知オンだから私が本命かも？」と思ったことがある女性は少なくないでしょう。けれど実際、LINEの通知オンは初期設定なので“普通のこと”。大事なのはその先、どんな設定や使い方で“特別扱い”しているかです。そこで今回は、男性が本命の女性にだけする「LINE設定」を紹介します。
個別通知やトーク固定
LINEは特定の人ごとに通知音やバイブを変えられたり、トークをピン留めして一番上に固定できたりします。これをしているのは「最優先で見たい相手」だからこそ。友達や同僚のトークが埋もれても、本命だけは見逃さないようにしている可能性大です。
忙しくても未読を残さない即対応
特別扱いは“行動”にも表れます。仕事中や就寝前など、本来なら後回しにする場面でもあなたのLINEだけは即既読・即レス。バッジ（未読マーク）を残さないのは「優先度が高い証拠」。これは通知オンよりもわかりやすい本命サインです。
通知プレビューや個別表示で特別扱い
通知を画面に表示させるかどうかは人それぞれですが、本命相手にだけは“すぐ見える”ようにしていることも。逆に他の人は非表示にしているのに、あなたのだけはロック画面でチェックできるようにしている場合もあります。日常的に「あなたのLINEを最優先で見たい」という気持ちの表れです。
LINEの個別設定や使い方の優先度にこそ、本命サインは隠れています。もし男性があなたのLINEだけ特別扱いしているなら、それは本命サインの可能性が極めて高いと言えますよ。
