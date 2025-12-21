髪型が“おば見え”の原因に？大人世代がやりがちな「NGヘア」と「若見え正解例」
「おばさんっぽく見えてない？」と感じたとき、原因は髪型にあるかもしれません。服やメイクをアップデートしていても、ヘアスタイルが昔のままだと一気に“おば見え”に直結してしまうのです。そこで今回は、大人世代がついやりがちな「NGヘア」と、その解決策となる「若見え正解例」を紹介します。
厚め前髪はNG！透け感バングで抜け感を
前髪を重めに作ると、一見若々しく見せられそうですが、実は顔全体を暗く見せてしまい老け印象の原因に。特に大人世代は髪質の変化で厚みが出にくく、不自然な重さにつながることもあります。
そこでおすすめは「シースルーバング」や「サイドに流れる軽めバング」。おでこが少し透けるだけで、表情が明るく見え、肌映えもアップします。
ボリューム不足は老け見えに直結！レイヤーで立体感を
年齢とともにトップのボリュームが減り、髪がペタッとするのも“おば見え”の大きな要因。特にストンと落ちる重めボブは、かえって顔を大きく見せてしまうこともあります。
若見えのコツは「レイヤー」を入れること。顎ラインや頬に沿った動きがプラスされるだけで、立体感が出て小顔効果も◎。ふんわり空気感のあるシルエットが、大人世代にフィットします。
ヘアカラー選びは“暗すぎ”も“明るすぎ”もダメ
「白髪を隠したいから」と真っ黒に染めると、肌とのコントラストが強くなり逆に老けた印象に。一方で明るすぎるハイトーンは髪のパサつきを強調しやすく、これもマイナスに見えがちです。
おすすめは、自然光に透けるようなグレージュやベージュ系の透明感カラー。ツヤと柔らかさを引き出してくれるので、顔まわりに明るさがプラスされ、若々しい雰囲気が生まれます。
大人世代こそ「清潔感」「抜け感」「ツヤ感」が大切。髪型を少しアップデートするだけで、見た目の印象はぐっと変わります。「最近老けて見えるかも？」と思ったら、ぜひ今日からヘアを見直してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
