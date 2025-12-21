交際を決断する前にチェック。あなたの「重荷」になる男性の特徴
付き合うと「重荷」になる男性って、実は別れたとしても後々厄介な存在になる可能性があります。
そこで今回は、あなたの「重荷」になるであろう男性の特徴を紹介するので、ぜひ交際を決断する前に確認してみてください。
立て続けに連絡してくる
電話に出れなかった時、LINEを返せてなかった時などに立て続けに連絡してくるような男性は要注意。
マメに連絡をくれるのは優しさではなく、過度な執着心や独占欲によるものです。
過度に束縛してくる
過度に束縛してくるような男性も、きっと重荷になります。
強すぎる愛情ゆえに「他の男性と一切関って欲しくない」と思うのは当然かも知れませんが、だからと言って女性の自由を奪おうとするのは自己中極まりない行動です。
また、そういう男性ほど束縛されるのを極端に嫌がる傾向もあり、厄介な存在となることは間違いありません。
あなたの行動を監視している節がある
あなたの行動を必要以上に監視しているような男性も要注意でしょう。
スケジュールを詳細に把握しようとしたり、「このタイミングで必ず連絡して」などと強制したり、SNSの投稿をもれなくチェックしていたりなどの男性は、ストーカー気質の可能性大。
また、こういう男性は関係を切ったとしても突然目の前に現れるなんてこともやりかねません。
今回紹介した特徴のある男性は「重荷」になる可能性が極めて高いので、ぜひ交際を決断する前にしっかりチェックしておきましょうね。
