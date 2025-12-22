1/31の東京GBホームゲームのゲストにCLASS SEVENが登場！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが21日（月）、ホームゲームのゲストに『CLASS SEVEN』が出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

『CLASS SEVEN』は、2024年11月11日に結成された大東立樹、髙野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。3月に東京ドーム、 4月に大阪・京セラドーム大阪にて開催された「to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～」に出演し、2025年（令和7年）7月7日には「miss you」で配信デビュー。10月20日には1st Single「miss you」を発売した。

その『CLASS SEVEN』が、2026年1月31日（土）に国立代々木競技場第一体育館にて開催されるSVリーグ第13節GAME2 広島サンダーズ戦にゲストとして登場。当日は、14:00頃からのオープニングと15:00頃から行われる始球式に登場。さらにハーフタイムショーでは歌唱パフォーマンスを行うとしている。