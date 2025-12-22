◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会、女子のフリースケーティングが行われ、坂本花織選手が貫禄の演技で5連覇を達成しました。これにより来年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪の代表1枠目にも内定しました。

今季限りでの現役引退を表明している坂本選手。「演技をしている最中は、本当に演技に集中して、最後の最後まで自分らしい滑りができたんじゃないかなと思うので、今日の出来は満足です。終わってからやっと、この大会で初めて『ああ、これが最後なんだ』と思って、それがすごく来ました」と、声を震わせながら最後の全日本選手権を振り返りました。

演技前に中野園子コーチからかけられた言葉を聞かれると、「『花織がここでやらないと、日本が大変なことになるから、あんたがここでしっかりやらないとだめなのよ』と言われて、喝入れられました。少し泣いていて、『泣いている場合じゃないから』と言われて、すぐに涙が引っ込んで、そうだやらなきゃなという気持ちに切り替わりました」と笑顔で答えました。

2月に控える、現役最後の出場となる3度目のオリンピックに向けては「今できるもののクオリティーを上げる。本当にクリーンな演技で加点もプラス4、プラス5たくさんもらえるような演技ができるように、自分で自分に喝を入れて、先生からも喝を入れてもらって、本当にこれで悔いはないって思うくらい、練習を積めたらなと思っています」と意気込みました。

最後に「何をするにも三日坊主だったが、スケートだけはこんなに長く続けられた。3歳のとき、こんな大変だと知らずにこれやりたいって言って。いろんな経験をして、順風満帆じゃなかったが、人生虹色だなと感じました」と涙ながらに話しました。