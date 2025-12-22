【年末年始の交通情報】下り線「2日」上り線「3日・4日」がピーク 高速道路の主な渋滞予測 九州・沖縄エリア〈12月26日～1月4日〉
NEXCO西日本は、年末年始の九州・沖縄エリアの高速道路について渋滞予測を発表しました。対象期間は2025年12月26日(金)～2026年1月4日(日)の10日間です。
【地図で確認】渋滞予測情報〈九州・沖縄エリア〉12月26日～1月4日
下り線は1月2日(金)、上り線は1月3日(土)をピークに3日と4日に特に渋滞が多く発生する見込みです。
※渋滞の発生は、事故や天気などを理由に予測から変動することがあります。
【目次】
・12月26日(金)・12月27日(土)
・12月28日(日)・12月29日(月)
・12月30日(火)・12月31日(水)
・1月1日(木)・1月2日(金)
・1月3日(土)・1月4日(日)
【下り線】渋滞ピークは1月2日
下り線の渋滞は、年末の12月26日・27日・28日と、年明けの1月2日に集中する見通しです。主な渋滞箇所とピーク時の通過所要時間は以下の通りです。
（主な渋滞箇所とピーク時の通過所要時間）
▼12月27日（土）午前11時頃
大宰府IC付近を先頭に最大10km
約30分（通常＋24分）
▼12月28日（日）午前11時頃
大宰府IC付近を先頭に最大10km
約30分（通常＋24分）
▼1月2日（金）午後1時頃
基山PA先付近を先頭に最大10km
約30分（通常＋24分）
【上り線】1月3日・4日に特に注意
上り線（福岡方面）は、Uターンラッシュとなる1月3日(土)と4日(日)に特に長い渋滞が予測されています。
（主な渋滞箇所とピーク時の通過所要時間）
▼1月3日（土）午後4時頃
広川IC付近を先頭に最大25km
約75分（通常＋60分）
▼1月3日（土）午後2時頃
基山PA先付近を先頭に最大10km
約30分（通常＋24分）
▼1月4日（日）午後6時頃
大宰府IC付近を先頭に最大20km
約60分（通常＋48分）
NEXCO西日本によりますと、渋滞の激化を抑制するため、12月27日（土）～1月12日（月・祝）までの土日祝日は、休日割引を適用しないとしています。
【日別詳細】5km以上の渋滞
5km以上の渋滞が発生すると予測されている箇所の日別詳細は以下の通りです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
道路名/渋滞の先頭/時間帯
≪ピーク≫時刻/最大渋滞長/通過所要時間
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
▽12月26日(金)
▼上り
九州道/基山PA先付近/午後4時～午後8時
≪ピーク≫午後5時/10km/約30分
大分道/鳥栖JCT付近/午後4時～午後7時
≪ピーク≫午後5時/5km/約30分
西九州道/天神山TN付近/午後5時～午後7時
≪ピーク≫午後6時/5km/約15分
沖縄道/中城PA付近/午後5時～午後7時
≪ピーク≫午後6時/10km/約30分
▽12月27日(土)
▼下り
九州道/大宰府IC付近/午前10時～正午
≪ピーク≫午前11時/10km/約30分
▽12月28日(日)
▼下り
九州道/太宰府IC付近/午前10時～正午
≪ピーク≫午前11時/10km/約30分
▽12月29日(月)
▼下り
九州道/神田TN付近/午前10時～正午
≪ピーク≫午前11時/5km/約15分
九州道/広川IC付近/正午～午後2時
≪ピーク≫午後1時/5km/約15分
▽12月30日(火)
※交通集中による5km以上の渋滞予測はありません
▽12月31日(水)
▼下り
九州道/鳥栖JCT付近/正午～午後2時
≪ピーク≫午後1時/5km/約15分
▽1月1日(木)
※交通集中による5km以上の渋滞予測はありません
▽1月2日(金)
▼下り
九州道/太宰府IC付近/午前10時～午後1時
≪ピーク≫正午/10km/約30分
九州道/広川IC付近/午前11時～午後1時
≪ピーク≫正午/5km/約15分
九州道/基山PA先付近/正午～午後2時
≪ピーク≫午後1時/10km/約30分
▼上り
九州道/旧立花山BS付近/午前11時～午後2時
≪ピーク≫正午/5km/約15分
九州道/基山PA先付近/午後3時～午後10時
≪ピーク≫午後5時/10km/約30分
大分道/鳥栖JCT付近/午後4時～午後9時
≪ピーク≫午後5時/5km/約30分
▽1月3日(土)
▼上り
九州道/広川IC付近/午前11時～午後9時
≪ピーク≫午後4時/25km/約75分
九州道/基山PA先付近/正午～午後9時
≪ピーク≫午後2時/10km/約30分
九州道/古賀SA付近/午後2時～午後6時
≪ピーク≫午後4時/10km/約30分
大分道/鳥栖JCT付近/午後4時～午後9時
≪ピーク≫午後5時/5km/約30分
長崎道/鳥栖JCT付近/午後4時～午後7時
≪ピーク≫午後5時/5km/約15分
九州道/神田TN付近/午後6時～午後9時
≪ピーク≫午後7時/5km/約15分
▽1月4日(日)
▼上り
九州道/太宰府IC付近/正午～午後8時
≪ピーク≫午後4時/20km/約60分
大分道/鳥栖JCT付近/午後2時～午後6時
≪ピーク≫午後3時/5km/約30分
九州道/八女IC先付近/午後3時～午後6時
≪ピーク≫午後4時/10km/約30分
お出かけ前の情報収集と分散利用のお願い
NEXCO西日本は、渋滞のピークを予測する日や時間帯を避けた分散利用を呼びかけています。
出発前には、NEXCO西日本のウェブサイト「渋滞予測ガイド」や、パソコン・スマートフォンアプリ「アイハイウェイ」で、最新の道路交通情報を確認するよう呼びかけています。