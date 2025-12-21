「今じゃなくていい？」話を聞いてほしかったのに、夫に避けられた気がした夜
共働きで忙しい毎日を送る高橋由衣さん（34）。夫と大きな喧嘩をしたいわけではありません。ただ、心に引っかかっていることを、穏やかに話したかっただけでした。その夜、タイミングを見計らって声をかけたのですが--。
「今じゃなくていい？」その一言で、距離を感じてしまった
子どもはいませんが、仕事が終わる頃にはお互いにくたくたです。
夕食後、リビングで並んで座りながら、由衣さんは勇気を出して言いました。
すると夫の宏一さんは、スマホから目を離さず、短くこう返しました。
「今じゃなくていい？」
責められたわけでも、強く拒否されたわけでもありません。
でもその言葉は、由衣さんの胸に静かに刺さりました。
喧嘩じゃない。ただ、共有したかっただけ
由衣さんは、不満をぶつけたかったわけではありません。
最近感じている小さな違和感や、少しだけしんどい気持ちを、整理しながら話したかっただけです。
それなのに、「後で」「また今度」が続くと、
「この人は、私の話を聞く余裕がないんだ」と感じてしまいます。
その場で言い返すこともできず、由衣さんは「分かった」とだけ答えました。
話さないままでも、生活は続いていくけれど
その夜は、それ以上何も起きませんでした。
翌日も、いつも通りの会話をして、日常は問題なく回っていきます。
けれど由衣さんの中には、
「話そうとすること自体が、迷惑なのかもしれない」
そんな思いが、静かに残りました。
話し合いを避ける一言は、怒りよりも静かに心を遠ざけます。
「今じゃなくていい？」が重なるほど、由衣さんは“話すこと”を諦めそうになっていました。
向き合う姿勢があるかどうか--それが、関係の温度を決めるのかもしれません。
※本記事は、複数の家庭で実際に起きた出来事をもとに再構成したフィクションです。登場人物は仮名であり、特定の個人を示すものではありません ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
