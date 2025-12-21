スクワットよりも手軽です。続けるほど【脚全体が引き締まっていく】簡単習慣
下半身の引き締めは見た目印象をアップデートさせる上で欠かせない要素の１つ。でも、下半身を鍛える定番のエクササイズ“スクワット”はキツいイメージがあるはずです。そこで今回は、そんなスクワットよりも手軽にできる簡単エクササイズ【壁を使うバックキック】を紹介します。
壁を使うバックキック
（１）壁に手をつき、脚を腰幅程度に開いて片脚を後ろに引く
▲後ろ脚は脚の付け根から引きます
（３）太もも裏だけを使ってかかとをお尻に近づける
▲（２）、（３）の変化が一見わからないほど、とても小さな動きになります
その後、かかとを（２）の位置に戻して20回繰り返し、その後反対の脚も同様に実践します。なお、期待する効果を得るためには「前脚のひざをまっすぐ伸ばしたままにすること」、「後ろ脚のひざの位置をキープすること」、「腰をまっすぐにキープすること」の３つがポイント。本当にラクちんで、いつでもどこでも気軽にできるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
