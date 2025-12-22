プロ野球・西武は22日、FAで獲得した桑原将志選手の入団会見を行いました。

プロ入りから14シーズンを過ごしたDeNAから、西武へのFA移籍を決断。桑原選手は「プレースタイルや僕にしかない気持ちの部分をすごく評価していただいたので、響きました」と、移籍先を西武にした理由を語りました。

「横浜一筋で頑張る選択肢ももちろんあった」と移籍を悩んだことを明かした桑原選手。それでも「環境を変える方が自分のキャリアがさらに深みを増すと思った」と言い、「そこにライオンズのいろんな方から思いを伝えていただいて後押しされたので、チャレンジしたいと思った」と、移籍へと至る経緯を語りました。

DeNAでは熱いプレースタイルで“ハマのガッツマン”として親しまれました。「チームが変わっても僕がやることを変えることは出来ない。とにかく勝ちに対して貪欲に、僕らしく熱いプレーをファンの皆さんに見せたい」と、新天地での活躍を誓いました。

桑原選手は福知山成美高から2011年ドラフト4位でDeNAに入団。17年と23年には2度ゴールデン・グラブ賞を獲得し、24年の日本シリーズではチームの日本一に貢献しMVPに輝きました。

今季成績は106試合出場で打率.284、6本塁打、27打点、10盗塁。プロ通算では1239試合出場、打率.267、1053安打、74本塁打、322打点、99盗塁を記録しています。