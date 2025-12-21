昔のままだと“おば見え”。この冬の「スウェット」は【きれいめシルエット】が正解です
スウェットは楽な反面、着方を間違えると一気に部屋着感が出てしまい、「なんとなく老けて見える」と感じることも。大人世代にとって少し距離を置きたくなるアイテムかもしれません。ただ実はこの冬、スウェットは選び方と着こなし次第で、きれいめにも今っぽくも更新できるアイテムとして再注目されています。ポイントになるのは、“部屋着として着ない”という意識。その差が、見た目の印象を大きく分けます。
野暮ったく見える原因は「部屋着の延長」になっていること
スウェットが野暮ったく見えてしまう理由の多くは、アイテムそのものよりも「着方」にあります。身幅がゆったりしすぎていたり、丈が中途半端だったりすると、どうしても部屋着の延長のような印象に。
▲部屋着感が残るスウェットは、全体の印象がぼやけやすく、今っぽさが出にくい
ラフさが悪いわけではありませんが、外に着ていく前提で作られていないデザインは、大人の装いとしては更新されにくいのが現実です。「昔からこういうもの」と選んでしまうと、無意識のうちに今の空気感やシルエット感覚からずれてしまうこともあります。
今っぽく見せる鍵は「きれいめシルエット」に
この冬、大人が選びたいのは、シルエットが整ったスウェット。肩のラインがきれいで、身頃に余計なたまりがなく、丈感もすっきりしているものは、それだけで印象が変わります。
素材にハリがあると、カジュアルさが抑えられ、トップスとしての存在感もアップ。スウェットを「楽な服」ではなく、「きれいめカジュアルの一部」として捉えることが、更新の第一歩です。
「一枚で完成させない」が大人のスウェットコーデの鉄則
スウェットを今っぽく着るために意識したいのが、コーデ全体でのバランスです。スラックスやきれいめな靴、バッグなどを合わせることで、スウェット単体のラフさが自然と中和されます。
▲屋外では、靴やバッグとの組み合わせがスウェットの印象を大きく左右する
屋外で着たときにこそ、その差ははっきり。「スウェットを着ている」のではなく、「スウェットを取り入れたコーディネート」に見せることが、大人世代には欠かせません。
スウェットは、年齢を重ねたからこそ選び方が問われるアイテム。昔の感覚のまま着ると部屋着に見えやすい一方で、シルエットと合わせ方を意識すれば、今の空気感に自然と馴染みます。この冬は、ラフさに頼りすぎず、きれいめな一枚で印象を更新してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
🌼昔のままだと“おば見え”。大人世代の「パーカー」は【短め丈×コンパクト】が正解です