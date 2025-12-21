【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年1月の恋愛運UPヘア》

気持ちも新たに迎えたい2026年。新たな展開や出会いに向けて、より好印象な雰囲気にアップデートしていきたいところです。そこで今回は、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2026年1月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。

牡羊座

将来の目的に向かって頑張っていると魅力が高まる時。ポニーテール×カール×リボンのスタイルにするのがおすすめです。

牡牛座

流行りに流されすぎない方が印象アップになる時。ショートボブ×インナーカラーのスタイルにするのがおすすめです。

双子座

勘の良い所を見せておくと人気が高まる時。パーマ×黒髪×モードのスタイルにするのがおすすめです。

蟹座

穏やかな人でいると信頼され度がアップする時。ハーフアップ×パーマのスタイルにするのがおすすめです。

獅子座

自分を変えて行く強さがあると注目され度が高まる時。お団子ヘア×ヘアアクセサリーのスタイルにするのがおすすめです。

乙女座

決断する勇気があると、状況を好転させられる時。ボブヘア×外ハネのスタイルにするのがおすすめです。

天秤座

想いを行動に移せるとトラブルを減らせる時。大きめカール×ハイライトのスタイルにするのがおすすめです。

蠍座

一途さを見せて行くと相手に信用されやすい時。ウエーブ×片方寄せのスタイルにするのがおすすめです。

射手座

元気さや明るさを見せておくと異性が寄ってきやすい時。高い位置でのポニーテール×カールのスタイルにするのがおすすめです。

山羊座

相手を受け入れてあげる大きな心があると、進展が望めやすい時。編み込み×アップスタイルにするのがおすすめです。

水瓶座

いつも通りの安心感を与えてあげるとトラブルを減らせる時。レイヤー×くびれのスタイルにするのがおすすめです。

魚座

相手を立てる賢さがあると仲が深まりやすい時。フィッシュボーン×ヘアアクセサリーのスタイルにするのがおすすめです。

恋の行く末は自分自身で作るスタイルでも変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞