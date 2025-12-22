ティモシー・シャラメのラップ姿！ MV公開で覆面ラッパー同一人物説に決着
TikTokで人気急上昇中のイギリス人覆面ラッパー、EsDeeKidの正体はティモシー・シャラメではないかーーそんな論争に、ついに終止符が打たれた。ティモシーがEsDeeKidの楽曲「4 Raws Remix」で公式コラボレーションを果たし、MVが公開されたのだ。
【動画】ティモシー・シャラメのラップ姿！ 「4 Raws Remix」MV
英リバプール出身とされるEsDeeKidは、顔を隠して活動し、個人的な情報を全く明かしていないミステリアスなアーティストとして知られる。しかし、声色や体格、唯一露出している目元がソックリであることに加え、ティモシーがニューヨークの芸術系名門校ラガーディア高校時代に“リル・ティミー・ティム”名義で学校のイベントなどに出演し、ラッパー活動をしていた過去があることから、「正体はティモシーなのではないか」という噂が広まっていた。
本人もこの件に言及しており、先日、イギリスのラジオ番組『Heart Breakfast（原題）』出演した際、「EsDeeKidの正体では？」と質問され、「何度も言うけれど、ノーコメントです」と回答。そのうえで、「いずれ明らかになります」と意味深な発言をしていた。
そんな中、現地時間12月19日、ティモシーとEsDeeKidが「4 Raws Remix」を発表。公開されたMVでは、普段通り顔を隠したEsDeeKidに隣に、フードを被り口元をバンダナで覆ったティモシーが登場。曲が盛り上がるにつれ、ティモシーがフードとバンダナを外し、その素顔を披露する。
「ティモシー・シャラメがくつろいで、1億ドルを稼ごうとしている／彼女は10億ドルを手に入れた」「俺を選んでくれたトリプルA級の彼女を見てみろ」など、リアリティスターで実業家の恋人カイリー・ジェンナーについて言及したと思しきリリックをラップするほか、アメリカで公開されたばかりの『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』にも何度も触れている。
EsDeeKidと並んで登場することで同一人物説を否定したティモシー。MVは公開から2日で250万回再生を記録しており、コメント欄には「ミスター・ウォンカがラップしてる」「ブラザー、ボブ・ディランからここに来たのか。役幅が広いね」など、これまでティモシーが演じた役柄に言及する声や、「『マーティ・シュプリーム』のマーケティングは狂ってる」といった反応が寄せられている。
