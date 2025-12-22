東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（57）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。25歳以下でポスティングにかけると国内球団が十分な譲渡金を受け取れない。小林氏はこの部分も改革が必要だと訴えた。

MLBには25歳未満、またはプロで6年未満の外国人選手はメジャー契約はできない。

この「25歳ルール」のため、昨オフにロッテが23歳でポスティングした佐々木朗希投手の契約金は「約10億円」で、ロッテへのドジャースからの譲渡金は「約2・5億円」にとどまった。

25歳で契約した山本由伸の契約金は「約463億円」、オリックスへの譲渡金「約72億円」との差は大きい。

小林氏は「NPB側もポスティングで出す条件として」新ルールを設けることを提案する。

（1）26歳以上

（2）もしくはNPB支配下登録6年以上

この2つの条件を満たした場合のみポスティングを認める。

小林氏はこれによって「選手の不公平感も解消するし、ドラフトの公平性も守れる」とした。

現在、ポスティング制度の弊害としてドラフト指名時にメジャー志向の強い選手側から「ポスティング制度の利用」を条件にする場合がある。

「○年以内にポスティング可能」などの条件が、事実上の逆指名になっていると指摘。この部分も「26歳以上、もしくはNPB在籍6年以上」の条件で統一することで解消できる。

また小林氏は譲渡金はサッカーの「連帯貢献金」制度をならって高校、大学やクラブチームなど育成機関に還元するシステムをつくるべきと主張した。