恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーのクロが21日、自身のアメブロを更新。40歳のサプライズバースデーパーティーで、公開プロポーズを受けたことを報告した。

【映像】「4カ月でレスになった」クロの4歳年下の元夫

クロは「ご報告」というタイトルでブログを更新。「サプライズで桃とよっこ幹事で40才のサプライズバースデーを、たくさんの私の友人を呼んでやってもらったのです」とつづり、サプライズのバースデーパーティーを開催してもらったことを明かした。また「結婚式とかお葬式くらいに、たっくさんの人が集まってくれて…」「何から何までありがとうね」と感謝の意を述べた。

続けて「そんなたくさんの大切な人たちの前で、なんと」「こいたんがサプライズでプロポーズしてくれたんですっっっ」と、ABEMA『秘密のママ園』に出演していた起業家の綿島光一氏からプロポーズを受けたことを報告。綿島氏からは「永遠（とわ）を意味する108本のバラ」と指輪が贈られたことを明かし、仲睦まじい様子の2ショットや笑顔の自撮りショットなどを複数枚公開した。

最後に「結婚を見据えてのお付き合いだったけれどこんな風にきちんと、伝えてもらえるのは、ほんとに幸せものだ…こいたんありがとう!!!まだまだ彼の仕事柄遠距離は続いていくし、ゆっくりゆっくり長い人生、引き続きどうぞよろしくお願いします 大好きです」とブログを締めくくった。

この投稿に読者からは、「おめでとう!!!」「幸せになってくださいね」「本当お似合い過ぎるー」などたくさんの祝福コメントが寄せられた。