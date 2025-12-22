落語家三遊亭好楽（79）との師弟関係を、錦笑亭満堂（41）が描いた舞台「ウチの師匠がつまらない」（26年1月16〜25日、東京・池袋シアターグリーン）の合同取材会が22日、東京・池之端しのぶ亭で行われた。

満堂による同名著書の舞台化。好楽は「本が出た時、ほかのお弟子さんが怒ってね。師匠がつまらないって言うのは絶対秘密だったのに、公にしたから破門にしましょうって」と、タイトルを引き合いに笑わせ「話題にしてくれただけでもありがたいなと思ってます。いろんな人から『満堂さんは師匠孝行だね』っていう言葉が返ってきます」と喜んだ。

満堂は「本を出して1年ほどたった時、劇団バルスキッチンさんから舞台にしたい、と。大丈夫？ と思いましたが、コラボできるのはありがたいと快諾しました」と話した。

好楽は上演後のアフタートークに登場予定だが「もしかしたらヒチコックみたいに、通りすがりの役で出てくるかも」と、カメオ出演で知られたアルフレド・ヒチコック監督のように、サプライズ出演もあるとした。

満堂は「最初、師匠の後援会長の役はどうかなと思ったんですが、訳分からなくなるなと思ってアフタートークをお願いしました」と笑った。

アフタートークには、ウエンツ瑛士、平愛梨が出演、千秋楽には笑福亭鶴瓶が登壇予定。満堂によると、鶴瓶からはいずれドラマや映画に、とハッパを掛けられているそうで「映像とかになっていったらおもしろい」と話した。

好楽役をワハハ本舗の佐藤正宏が、満堂役を渡辺裕太が演じる。満堂は本名末高斗夢（すえたか・とむ）の名前で、初めてプロデューサーも務める。

満堂は、芸人として活躍した後、好楽に入門し落語家に転身。23年に真打ち昇進した。