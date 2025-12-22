2025年に年俸が爆上がりしそうな選手に選んだ選手は 本当に爆上がりしたのか！？セリーグ編
2025年1月に掲載したこちらの記事！
【正解はシーズンオフ！2025年に年俸が爆上がりしそうな選手セリーグ編】
2025年に大ブレイクをして年俸が爆上がりしそうな選手たちをセパ6人ずつ、12人を選出。今回はその答え合わせを行う！今回はセリーグ編だ！
門脇誠／年俸4500万円⇒4000万円
微ダウン……。
巨人から選出したのは門脇選手。3年目の今季は出場81試合、打率.223でともに自己ワースト。５月には不振でプロ初の２軍降格も経験し、9月には故障もあり、CS出場も叶わなかった。来季の巻き返しに期待したい。
湯浅京己／年俸3700万円⇒6000万円
アップ！！！
阪神から選出した湯浅投手は、国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から見事復活。40登板で4勝4敗、22ホールド、防御率2.52をマークした。本人の目標であったという40試合登板も見事に達成、2300万円アップを勝ち取った！
蝦名達夫／年俸2700万円⇒4700万円
アップ！！！
横浜から選出したのは蝦名選手。6年目の今季は自己最多の115試合に出場し、打率.284と充実したシーズンを過ごし、爆上がり一歩手前のほぼ倍増で契約更改。後半戦は1番打者に定着し、33試合連続出塁を記録してシーズン終了のストロングフィニッシュを決めた。桑原選手移籍でできた穴を埋めて絶対的な主力として君臨できるか期待がかかる。
鈴木健矢／年俸2700万円⇒3000万円
微アップ！
広島からは現役ドラフトで移籍した元ファイターズ・鈴木投手。移籍1年目から存在感を発揮。阪神戦ではやや苦戦したものの、イニングまたぎもこなし、リリーフ24登板で防御率1.89の好成績を残した。
塩見泰隆／年俸5700万円⇒4300万円
ダウン……。
ヤクルトからは塩見選手を選出。昨年靭帯と半月版を故障し、今季3月のオープン戦で実践に復帰したものの、再び故障し、1軍出場はわずか1試合に終わってしまった。3年連続減俸となる1400万円ダウン、4300万円で契約更改となった。
金丸夢斗／年俸1600万円⇒2500万円
アップ！！
中日からはゴールデンルーキーの金丸投手を選出。今季は15試合に先発登板して2勝6敗、防御率2.61。15試合のうち、12試合でクオリティースタート（6回以上、自責3以下）を記録したものの、打線の援護に恵まれず、勝ち星は2勝に終わった。援護が噛み合えば、来季は2ケタ勝利も期待できる！？
（Written by 大井川鉄朗）
