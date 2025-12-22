「未練タラタラ」城田優、「私事ではございますが」報告が話題に！ 「不倫だ...(真顔」
俳優の城田優さんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「私事ではございますが」と報告し、話題となっています。
【投稿】「私事ではございますが」報告に「未練タラタラ」の声
ファンからは「どゆこと？」「何て言ったらいいのか分からない」「情報量と混乱がすごい」「文章センスが独特すぎる」や「未練タラタラ」「不倫だ...(真顔」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「情報量と混乱がすごい」城田さんは「私事ではございますが、周知の事実として認識されておりました私の嫁こと加藤和樹さんが、この度ご結婚され、従前の立場を離れ、『旦那』となられましたことをご報告申し上げます」と、俳優で歌手の加藤和樹さんの結婚を報告。続けて「なお、私の認識におきましては、引き続き『嫁』として位置づけており、今後とも良好な関係を維持してまいる所存でございます」ともつづっています。城田さんなりの加藤さんへの祝福なのでしょう。
20日に入籍を報告加藤さんは20日、公式Webサイト「加藤和樹Official Web Site」にて舞台俳優の松田未莉亜さんとの入籍を報告。同日には松田さんも自身のInstagramで報告しています。松田さんと、そして城田さんとも末永く幸せでいてほしいですね。
