好き＆行ってみたい「北海道のパワースポット」ランキング！ 2位「摩周湖」を抑えた1位は？【2025年調査】
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「北海道のパワースポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「神秘的とも言える湖の情景を楽しみたいから」（50代男性／福島県）、「霧の摩周湖ですね、私が行ったのは快晴の日でしたが、絶対何かいると感じました」（40代男性／東京都）、「霧の摩周湖と呼ばれアイヌの人々からも聖なる湖として崇められてきた場所だから」（40代女性／鹿児島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「以前、北海道神宮の近所に住んでいたためよく行っていた。その時に鳥居をくぐった瞬間空気が変わる感覚があり実際にパワーを感じる気がしていたため」（40代女性／北海道）、「札幌市民なので初詣には毎年行くし、今まで子供の七五三や厄年の厄祓いなどしてもらってきたから」（40代女性／北海道）、「様々なご利益があるから。またバードウォッチングや散策もしてみたいから」（20代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：摩周湖／46票2位は「摩周湖」でした。摩周湖は北海道東部に位置する神秘的なカルデラ湖で、世界でも2番目に透明度の高さで知られています。晴れた日には、深い青色の湖面が広がり、まさに絶景スポット。霧が立ち込める幻想的な景色も有名で、訪れる人々を惹きつけています。
1位：北海道神宮／64票1位は「北海道神宮」でした。札幌市にある北海道神宮は、北海道の総鎮守として道民に親しまれるパワースポットです。明治時代に海道の開拓・発展の守護神として祭るために創建され、境内には豊かな自然が広がり、四季折々の風景が楽しめるのも魅力の一つです。
