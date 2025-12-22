「Travis Japan」の松田元太（26）が22日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの人気アイドルと「仲がいい」とアピールした。

この日は女優の上白石萌歌と、松田と同じ所属事務所である「なにわ男子」高橋恭平がゲスト出演。

MCの「ハライチ」澤部佑から「高橋くんは松田くんとは」と話を振られ、松田は「仲いいですね」、高橋も少し遅れて「仲いいですね」と打ち明けた。

わざとらしい回答に笑いが起こるも「仲いいよね」「仲いいよね」と見つめ合い手を合わせた。澤部が「良くない時のハイタッチ」と疑いの目を向けると、高橋は「いやいやいや…そういうのが良くないっすよ。違いますって」と反論した。

澤部は「別に交流なきゃないで…」と続けたが、「そんなことないですけど」と松田。「数年前に1回飲みに行ったもんね」とぶっちゃけて笑わせた。

高橋は「あと、同い年なんですよ」と告白。「同い年でめちゃくちゃ仲いいはずなんですけれども、とっさに会った時に、“元太くん…あっ元太”みたいな関係」と最初なれなれしくするのを「ちゅうちょしちゃう」仲ではあると語った。

松田は「タメ語にしよう、きょうから、お互い」と提案し、高橋は「そう。タメ語はできるようになってきたんですよ」。改めて「仲いいよね」「仲いいよね」と言い合うと、「ハライチ」岩井勇気は「仲いいよねって確認しなきゃいけない仲ってなんなの？」とツッコミを入れた。

事務所歴では松田が先輩だというが「俺、分かってないからもう一緒でいいよ」と松田。高橋は「一緒だ」と応じ、松田は「きょうから仲良し」、高橋も「きょうから仲良し」とうなずき合っていた。