『テプン商事』ポップアップストア、日本4都市で開催へ 小道具展示や日本限定の購入特典など【詳細あり】
イ・ジュノ、キム・ミンハが主演を務めるNetflixシリーズ『テプン商事』のポップアップストアが、東京、福岡、名古屋、大阪の4都市で開催される。
韓国・ソウルで開催され大盛況を博したポップアップストアが、ついに日本初上陸。2026年1月8日より東京・タワーレコード渋谷店を皮切りに、1月24日から福岡・タワーレコード福岡パルコ店、2月13日から愛知・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店、3月6日から大阪・タワーレコードあべのHoop店にて期間限定で開催。
本ポップアップストアでは、ドラマの世界観に没入できる大型ポスター展示をはじめ、劇中に登場した小道具の展示や日本限定の購入特典など、ポップアップストアならではのコンテンツを楽しめる。今月14日に東京で開催されたドラマファンミーティング『“Typhoon Family” Drama Fan Meeting in TOKYO with LEE JUNHO』の会場で販売されたグッズに加え、アクリルスタンドなどポップアップストア限定グッズ全8種類も新たに登場予定となっている。
さらに開催期間中、対象商品を5000円（税込）購入ごとに、先着でポップアップストア限定絵柄の「オリジナルチェキ風生写真（全7種）」 が、ランダムで1枚プレゼントされる。
スタジオドラゴンが制作したドラマ『テプン商事』は、1997年の通貨危機下で経営難に陥った貿易会社を父親から引き継ぐことになった、自由奔放な主人公カン・テプンが、葛藤を重ねながら新米社長として成長していく姿描いたヒューマンドラマ。経済危機の中でも懸命に生き抜く人々の姿を通して、現代を生きる視聴者に温かな共感と勇気を届け、好評を得た。
主人公カン・テプンを務めるのは、2PMのメンバーであり『キング・ザ・ランド』など数々の人気作で俳優としても活躍するイ・ジュノ。さらに『Pachinko パチンコ』で世界的に注目を集めたキム・ミンハが、激動の時代を支える経理担当オ・ミソンを演じている。
■『テプン商事POP-UP STORE in Japan』開催概要
◆開催日程
【東京】
2026年1月8日（木）〜1月18日（日）
場所：TOWER SPACE SHIBUYA（タワーレコード渋谷店2階）
時間：前11:00〜後8:00
【福岡
2026年1月24日（土）〜2月3日（火）
場所：TOWER SPACE FUKUOKA（タワーレコード福岡パルコ店内）
時間：前10:00〜後8:30
【名古屋】
2026年2月13日（金）〜2月23日（月・祝）
場所：TOWER SPACE NAGOYA（タワーレコード名古屋近鉄パッセ店内）
時間：前10:00〜後9:00
【大阪】
2026年3月6日（金）〜3月15日（日）
場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店内）
時間：前11:00〜後9:00
