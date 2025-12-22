ヤクルト・木沢尚文投手（27）が東京都港区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、700万円減の年俸6300万円で更改した。プロ5年目の今季は中継ぎで42試合に登板し、2勝1敗9ホールド、防御率3・40。2軍調整の期間もあって登板数も3年続けていた50試合に届かず「うまくいかないなりにその場で一生懸命足踏みしていたなという感じだった」と振り返った。

今季、チームは最下位に終わり3年連続Bクラス。「夏の時点でペナントレースから置いて行かれてるなという雰囲気でプレーするのは本当にファンに申し訳なく、僕たち自身も重い雰囲気が流れていて、その空気感にチームとして慣れていくと、本当に勝てないままプロ野球人生が終わってしまうんじゃないかなと思う」。危機感を感じる右腕は、色紙に来季の目標を「本当に、絶対に優勝！！」と書き込んで「“本当に、絶対に優勝するんだ”という気持ちをメンバー全員が持って戦う一年にしたい。その中で僕自身も成績を伸ばしたい」と続けた。

また、ホワイトソックス入りが決まった主砲・村上について「オフに食事したときも、ヤクルトが今後強くなるのにどうしたらいいかという話しをしてくれた」と振り返り「スワローズを代表して頑張ってほしい。彼が僕らを心配しないように僕らも頑張って“ヤクルトはもう大丈夫だよ、お前がいなくても勝てるよ”っていうようにしてやりたい」とエールを送った。