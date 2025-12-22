気づけばクリスマスまであと数日。今年のクリスマスは本番だけではなく、クリスマス前から本番にかけての“アドヴェント期間”を楽しみたい！ そう思ったら、ぴったりの商品を見つけてしまいました……！

それが今年で創業120周年を迎えた神戸の老舗ベーカリー「ドンク」から発売されている「クリスマスフェア商品」。今回は、シュトーレン・パネトーネ・レープクーヘンなど、ドンクこだわりのヨーロッパの伝統菓子を堪能してみました！

ドイツの伝統的なクリスマス菓子「シュトーレン」

ドンクのシュトーレンはラム酒とブランデーにじっくり漬け込んだドライフルーツがたっぷり入っています。

まろやかな風味と、シナモン、バニラといったスパイスの華やかな香り、そして贅沢に使用したバターのコクが、日が経つほどになじみ、まろやかな深い味わいを生み出しているそう。

中に入ったマジパンの食感と、ナッツの香ばしさが、程よいアクセントになっていて、外はサクッと、中はしっとり、口の中でほろほろととろける食感が絶品です！

薄くスライスし、1日1枚クリスマスまで楽しもうと思ったのに、美味しくて食べる手が止まりません……。

ドーン！ と大きいイタリアのクリスマス伝統菓子「パネトーネ」

そもそもパネトーネとは、イタリアのクリスマスでは定番の伝統発酵菓子。

イタリアの人たちは、クリスマスシーズンになると、親しい人や家族などとお互いにお気に入りのパネトーネを贈りあう習慣があるのだとか。

ドンクのパネトーネは卵黄とバターを贅沢に使った生地に、厳選されたサルタナレーズン、オレンジピール、シトロンピールなどのドライフルーツをふんだんに加えていて、ふんわりと軽い食感！

ドンクと約40年前から提携しているという、イタリアのサンレモから定期的に譲り受けている元種を使って熟成発酵させた、ふんわりソフトで豊かな風味が特徴のイタリアの伝統発酵菓子です。

ドンクのパネトーネは限定のクリスマスボックスに入れて販売中。友人や家族とのクリスマスパーティーで、みんなで分け合って食べれば楽しいこと間違いなしです！

見た目も可愛い！ 心踊るレープクーヘン

レープクーヘンとはドイツではシュトーレンと並んでクリスマスを代表する伝統的な焼菓子。サクッと一口食べると、クローブ、シナモンなど数種類のスパイスの香りが口の中に広がります。おやつにホットドリンクと一緒に食べたい一品です！

クリスマスツリーのオーナメントとしても飾ることができるらしく、早速お家のツリーに飾ってみました。

個売りもしていて、日持ちもするので、ちょっとした手土産にもぴったりですね！

ドンク クリスマスフェアは12月25日までドンク全店舗で開催中。

クリスマスまでの期間をドンクの商品とともに楽しんでみてはいかがでしょうか？

商品概要

販売期間：2025年11月1日（土）〜 12月25日（木）

●シュトーレン(2,592円)

●クリスマスパネトーネ ※ギフトボックス入り(2,700円)

●レープクーヘン(天使・星・ツリー・ブーツ・手袋・ベル)(各292円)

※価格は税込です。

※店舗によって取り扱い商品アイテムが異なります。